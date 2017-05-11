الأكراد يسيطرون على الطبقة وتسليحهم يثير مخاوف تركيا والمعارضة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت ميليشيات قوات (سورية الديموقراطية) التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية عن سيطرتها على مدينة الطبقة وسد الفرات بالكامل. وقال مصدر في إدارة سد الفرات إن تقنيين سيتوجهون اليوم لتفقد السد، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لإعلان تسريع إجراءات إرسال الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما أثار استهجان تركيا والمعارضة السورية على حد سواء.

وقالت مصادر كردية إن الفنيين المناوبين في السدّ انسحبوا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تحوله إلى منطقة عسكرية، لكن ورشاتهم ستعمل غدًا على الكشف على السد، ومعاينته وبيان حجم الأضرار نتيجة المعارك التي دارت في محيطه.

وتأتي سيطرة الميليشيات الكردية على السد بعد يوم واحد من قرار الولايات المتحدة تسليحها، وتزويد مقاتلي (وحدات حماية الشعب) الكردية، التي تُشكّل بنية قوات (سورية الديمقراطية) بالسلاح بشكل فوري، استعدادًا لبدء الهجوم على مدينة الرقة.

وحاولت الولايات المتحدة طمأنة تركيا، وقالت دانا وايت، المتحدثة باسم البنتاغون “إن واشنطن تُدرك تماماً المخاوف الأمنية لتركيا شريكتنا في التحالف، ونود طمأنة شعب تركيا وحكومتها بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع أي أخطار أمنية إضافية، وبحماية شريكتنا في حلف شمال الأطلسي”.

وقال العقيد جون دوريان، المتحدث باسم التحالف الدولي، إن قسمًا من العتاد موجود أصلًا في المكان ويمكن توزيعه سريعاً، جدًا، وشدد على أن التحالف سيتأكد بأن كل قطعة سلاح تُسلّم إلى مقاتلي الفصيل الكردي ستُوجه ضد تنظيم داعش.

وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها وقال “رجائي القوي أن يتم تصحيح هذا الخطأ على الفور”، واعتبر مولود جاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي أن أي سلاح يُمنَح لقوات الاتحاد الديمقراطي “يشكل تهديداً لتركيا”.

فيما نقسمت المعارضة السورية بين من اعتبر الخطوة الأمريكية استفزازية وهدفها فصل شمال سورية وتسليمه للأكراد الانفصاليين، وبين من اعتبرها خطوة تكتيكية سيتراجع عنه الأمريكيون بعد أن يتم تحرير الرقة وانتهاء دور الميليشيات الكردية كقوات برّية تستخدمها إدارة واشطن بشكل مؤقت.

وحاول شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، التخفيف من وطأة مخوف تركيا، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق على خطة عسكرية تقضي بتقديم ما يلزم من الأسلحة للأكراد (قوات سورية الديمقراطية)، وشدد في الوقت نفسه على “مراعاة واشنطن للمخاوف الأمنية للشريك التركي”، وقال إن بلاده “ملتزمة بحماية ومنع إضافة مخاطر أمنية جديدة على حليف لنا في الناتو”.

ووفق مصادر أمريكية، يتم تزويد الأكراد بأسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر، فيما مازالت مسألة تسليم الأسلحة الثقيلة قيد البحث. ونفت مصادر أمريكية أن يكون هناك أي مجال لتزويد لميليشيات الكردية بأسلحة مضادة للطيران بشكل نهائي.