أمين عام الائتلاف الوطني السوري المعارض يؤكد دعم العملية السياسية في جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نذير الحكيم “دعم العملية السياسية في جنيف للوصول إلى تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا مكان للأسد ولزمرته أي دور فيها، كما نص عليه بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة”.

وجاء ذلك، حسبما أفادت الدائرة الإعلامية للائتلاف، خلال لقاء الأمين العام مع السكرتير الأول في السفارة الأسترالية في أنقرة تامسن ساندرسن، حيث تم تناول “التطورات الميدانية والسياسية، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية.”

وإتهم الحكيم أن النظام بأنه “المعطل لإنجاح العملية السياسية في جنيف، وذلك بسبب رفضه لتطبيق القرارات الدولية وتمسكه بالحل العسكري والأمني الدموي للبقاء في السلطة”، منوها بأن “ذلك هو السبب الرئيس وراء إطالة الأزمة في سورية ونشوء تنظيمات إرهابية”.

ولفت الحكيم إلى “ضرورة أن يكون الدعم المقدم من الحكومة الأسترالية إلى الشعب السوري عن طريق الائتلاف الوطني ومؤسساته (الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم)”، مشيراً إلى أن” الدعم الذي يتم تقديمه للنظام يذهب لجنوده والميليشيات الإيرانية والطائفية الأخرى، وتقوية آلته العسكرية في محاربة الشعب السوري”.