الخالدي لـ آكي: الرئيس عباس أكد لبوتين استعداده للمشاركة بقمة ثلاثية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي إن الرئيس محمود عباس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الروسية موسكو حال الدعوة اليها.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، قال الخالدي، المتواجد ضمن وفد الرئيس الفلسطيني، إن “الرئيس عباس أكد استعداده لتلبية الدعوة لقمة ثلاثية تعقد في روسيا بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو في موسكو”، مشيرا إلى انه “سبق وأن رحب بمثل هذه الدعوة وانه لا يزال على استعداد لتلبيتها مرة أخرى في حال دعا الرئيس الروسي اليها”.

وأضاف “كما أكد الرئيس عباس لنظيره الروسي على أن مبادرة تقوم بها روسيا ستكون محل ترحيب من قبل الجانب الفلسطيني وأنه سيدعمها دعما للشعب الفلسطيني”.

وأشار الخالدي إلى أن الرئيس الروسي قال انه على استعداد لبذل كل جهد من اجل مساعدة الطرفين.

وتابع “شدد الرئيس على دور روسيا الهام جدا في دعم القضية الفلسطينية وشكره على مواقف روسيا الأخيرة بشأن وجوب تطبيق حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.

وأضاف أن “لروسيا بالطبع دور هام وكبير في الشرق الأوسط، خاصة وانها عضو في اللجنة الرباعية الدولية ولها دور اساسي فيها، ومن المؤكد أن اللجنة ستواصل عملها في الفترة القادمة”.

ولفت الخالدي إلى أن “الرئيس عباس اطلع نظيره الروسي على صورة التحركات السياسية الأخيرة وبخاصة اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض والجهد الذي يقوم به الرئيس الأمريكي وفريقه”.

وذكر الخالدي أن “الرئيس عباس شرح للرئيس الروسي معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية وخاصة المضربين عن الطعام وان مطالبهم انسانية وليست سياسية وطلب من روسيا التدخل في هذا الموضوع”.

وبشأن العلاقات الثنائية قال الخالدي “تمت الإشادة بجهود اللجنة الروسية الفلسطينية المشتركة وهناك رغبة كبيرة لدى الجانبين لتطوير عملها في المرحلة القادمة وفي شتى المجالات حيث سيصل وفد رجال أعمال روس إلى فلسطيني قريبا”.

وأشار الخالدي إلى أن الرئيس عباس اكد على الحل بالطرق السلمية للوضع في سورية ومحاربة الإرهاب”.