باحث بلجيكي يكشف عن غابات لم تُحصَ في أرجاء العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكتشف الباحث البلجيكي جان فرانسوا باستان، وجود مساحات واسعة من الغابات في مناطق متعددة من العالم، لم يتم إحصاؤها أو رؤيتها عبر صور الأقمار الصناعية من قبل.

وسيساهم هذا الاكتشاف في إعادة حساب المساحات المغطاة بالغابات والأشجار على سطح الأرض وبالتالي إعادة النظر في آثار الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي.

وقد تمكن باستان، والفريق العامل معه التابع لكل من جامعة بروكسل الحرة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تسليط الضوء على وجود غابات ومساحات مزرعة بالأشجار، لم يتم وضعها على أي خارطة أو التقاطها عبر صور أقمار صناعية.

وحول هذا الكشف، قال جان فرانسوا باستان “لقد توصلنا لاستنتاج مفاده أن الصور المتوفرة حالياً لا تعطي فكرة حقيقية عن مساحة الغابات في العالم، أي أن هناك حوالي 400 إلى 500 مليون هكتار من الغابات لم يتم إحصاؤها من قبل”.

وأكد باستان، أن هذا الاكتشاف يعني أن المساحات المغطاة بالأشجار والغابات على سطح الكرة الأرضية تزيد بنسبة 9% عن النسبة المعروفة حالياً، مبينا أن “هذا سيكون له أثر على حساب أثر التغيّر المناخي وتوازن وجود غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو”.

هذا وكان الأبحاث التي قادها الباحث البلجيكي انطلقت من طلب تقدمت به دول مثل النيجر والبرازيل وتونس وتركيا لمنظمة الفاو، تؤكد فيه وجود “ثغرات” في حساب المساحات المغطاة بالأشجار، وبشكل خاص في الأماكن التي تعرف على أنها مناطق جافة.