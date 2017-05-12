جينتيلوني: النظام الاستعماري القديم عفا عليه الزمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن “علينا الالتزام بحياكة نسيج جديد لمنطقة المتوسط، وقد يبدو الأمر يوتوبيا”، لكن “علينا العمل هنا والآن، لأن من الواضح أن النظام ورثناه عن اتفاقيات القوى الاستعمارية قبل أكثر من مائة سنة لم يعد فاعلاً”.

وفي كلمة ألقاها بمقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما) الجمعة، في اجتماع رؤساء برلمانات جمعية الإتحاد من أجل المتوسط، أضاف جينتيلوني “نحن بحاجة إلى نظام جديد في منطقة المتوسط، وبالإضافة إلى السعي لمواجهة الأزمات والكفاح معا ضد الإرهاب والاتجار بالمهاجرين، فعلينا الالتزام بالبدء بحياكة نسيج نظام جديد ممكن في منطقة المتوسط”.

ولفت رئيس الحكومة الى أن “الحديث الآن عن هذا النظام الجديد في ظل الأزمات والصعوبات الراهنة قد يبدو يوتوبيا بالطبع”، لكن “المطالب الاجتماعية الجديدة تتطلب منطقة أكثر استقرارا ونحن نمتلك إمكانيات كبيرة”، في هذا السياق.

وذكّر جينتيلوني بأن “ايطاليا هي شريط الارض المطل على البحر المتوسط”، وقد “كنّا مثلكم جميعا، شهودا على مر العصور، لإزدهار حضارات عظيمة في جميع أنحاء منطقة المتوسط، وتطوير صفقات وتبادل تجاري”، واختتم بالقول إن “كل هذا التراث يمثل ميراثنا”.