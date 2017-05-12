أوروبا تنأى بنفسها عن الجدل حول عمل المنظمات غير الحكومية بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تحاول المفوضية الأوروبية منذ فترة النأي بنفسها عن الجدل الدائر في عدة دول أوروبية حول طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية والاتهامات الموجهة لبعضها بتسهيل الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وقد وجه سياسيون في عدة دول أعضاء في الاتحاد، خاصة إيطاليا، اتهامات لمنظمات غير حكومية معروفة بتجاوز حدود مهامها وتسهيل مرور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، ما يعد تعدياً على مهام عمليات الاتحاد مثل فرونتكس وصوفيا.

وذهب بعض المسؤولين في هذا البلد إلى حد القول أن المنظمات غير الحكومية “متواطئة” مع مهربي البشر.

وحول هذا الموضوع، اتصفت تصريحات المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاحاد فيديريكا موغيريني، بالضبابية، حيث نوهت بأن” المنظمات غير الحكومية هي شريك لنا ولوكالاتنا المختلفة ويتم الحوار معهم عندما يتعلق الأمر بإنفاذ حياة الناس”.

وأوضحت أن الجدل الدائر حول مهام المنظمات غير الحكومية لا يتصل بالمفوضية مباشرة، بل يتعلق بالدول الأعضاء والوضعية القانونية لهذه المنظمات كل على حدة.

وحول العلاقة بين المنظمات غير الحكومية وعملية صوفيا، التي يديرها الاتحاد في المتوسط لإنقاذ حياة الناس وتفكيك عصابات مهربي البشر، أكدت كاترين ري، أن قيادة صوفيا قد أنشأت شبكة محيطة بها تضم العديد من الشركاء، منهم عدة منظمات غير حكومية. وأضافت أن هذه المنظمات تعمل مع قيادة صوفيا،” ولكن ليس هناك علاقة مؤسساتية بين الطرفين”، حسب تعبيرها.

ونفت المتحدثة علمها بوجود تقرير رفعته قيادة عملية صوفيا إلى موغيريني ويتضمن الحديث عن تعقيدات وتداخلات في العمل بين الطرفين.

هذا وتثير قضية تواجد سفن تابعة لمنظمات غير حكومية في عرض المتوسط تعمل على إنقاذ المهاجرين، الكثير من اللغط وسط عدم وجود أي إطار تشريعي واضح ينظم ويراقب عملها.

ويرى مسؤولون أوروبيون أن تواجد هذه المنظمات يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة وأن الهدف الأوروبي يبقى ضبط الحدود وتقليل أعداد المهاجرين الشرعيين القادمين إلى دول جنوب أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.