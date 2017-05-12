تجمع سوري معارض يوافق على اتفاق أستانة ويصفه بـ “الإيجابي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعلنت هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية “الترحيب” باتفاق أستانة ووصفته بـ “الإيجابي”، لكنها تحفظت على جزئية فيه، وطالبت بوضعه تحت الرعاية الأممية.

وتُعتبر الهيئة أول تجمع سياسي سوري معارض يوافق علانية على كل مخرجات مؤتمر أستانة الأخير التي جسّدتها روسيا وإيران وتركيا في قرار ينص على إيجاد أربع مناطق لـ “وقف التصعيد” العسكري (إدلب وشمال حمص وريف دمشق والجنوب السوري)، ووقف “الأعمال العدائية” بين النظام والمعارضة، ووقف استخدام السلاح بما فيه سلاح الطيران، وإنشاء نقاط مراقبة وتفتيش، وتأمين الظروف لعودة اللاجئين، وتحسين الوضع الإنساني، وأن يحارب الطرفان “التنظيمات الإرهابية”، وخلق ظروف مواتية لتحقيق تقدم في الحل السياسي، ويستمر العمل بها لمدة ستة أشهر تُمدّد تلقائيًا بموافقة الضامنين.

ورغم عدم وضوح البنود، وعموميته في تحديد لمناطق ومحدودها ومساحاتها، والغموض في تحديد المعارضة السورية المسلحة التي يشملها هذا القرار، إلا أن الهيئة بادرت للموافقة على الاتفاق الصادر عن ما يُدعى بـ “الدول الضامنة” لإنشاء “مناطق خفض التوتر”، ووجدت أن مناطق منخفضة التوتر “قد تؤدي إلى تخفيف معاناة الناس من خطر القصف والتدمير والمزيد من النزوح والتهجير، وتوحيد الجهود والرؤى والاهتمام بملف عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وتوقف التدخل والتمدد والإيراني وغيره”. كما رأت أن تلك المناطق “تخفف من أزمة هجرة اللاجئين، وتوفير الأجواء المناسبة لمتابعة العملية السياسية في الجولة السادسة في مفاوضات جنيف 3 بفاعلية أكبر، وتفسح المجال أمام خروج الجماعات المسلحة غير السورية التي دخلت لدعم النظام وغيره، ومحاصرة التنظيمات الإرهابية من داعش والنصرة وأخواتها والقضاء عليها، وتعزيز دور مصر والسعودية في الدفع بالعملية السياسية من دون شروط مسبقة وبشكل متواصل لتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمها 2118 و2254 بما ينسجم مع التوافق الروسي الأمريكي، كما يعزز دور قوى المعارضة في إنهاء الاستبداد والخلاص من الإرهاب والحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً”.

ولم توضح الهيئة كيف يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى توقف التدخل والتمدد والإيراني، ولا كيف يمكن أن يساهم في خروج الجماعات المسلحة غير السورية التي دخلت لدعم النظام، أو كيف يمكن تعزيز دور مصر والسعودية في الدفع بالعملية السياسية من دون شروط مسبقة.

ونبّهت الهيئة من احتمال سحب البساط من الرعاية الأممية للمفاوضات في جنيف، وعلى أرضية بيان جنيف 1، لصالح محادثات الأستانة، وتحفظت على عدم وجود رعاية أممية لها، ودعت إلى وجودها.

وضمت المذكرة ستة بنود، استُخدم فيها للمرة الأولى دوليًا مصطلح “مناطق وقف التصعيد”، وهو تعبير روسي – إيراني جديد يأتي في مواجهة مصطلح “المناطق الآمنة” التي تُطالب بها المعارضة السورية وبدأت الولايات المتحدة تقترحها مؤخرًا، دون أن توضح هذه المذكرة/الاتفاق ما الفرق بين “مناطق وقف التصعيد” و”المناطق الآمنة”. كما لم تتطرق كذلك لآليات التنفيذ التفصيلية، ولم تُحدد معايير تحديد هذه المناطق وحدودها ومساحاتها، وبحسب المذكرة سيُشرف على هذه المناطق ويراقبها فريق يُدعى (فريق العمل المشترك)، الذي سيتولى حصر حدود نزع السلاح في هذه المناطق، ودوائر التصعيد، والحدود الآمنة، بناء على تعاريف لحدود هذه المناطق تضعها الدول الضامنة لوقف النار، بما فيها إيران، التي تُصر المعارضة السورية على رفض إشراكها في أي تفاهم إقليمي أو دولي.