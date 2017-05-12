رئيسة النواب الإيطالي: عدم الإنغلاق على المهاجرين بل تعزيز التنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني الى عدم غلق الأبواب بوجه المهاجرين بل محاولة تعزيز التنمية.

وفي كلمتها خلال اجتماع رؤساء برلمانات جمعية الإتحاد من أجل المتوسط، بمقر مجلس الشيوخ، قصر (ماداما) الجمعة، أضافت بولدريني أن “مشاكل العصر الكبيرة كتدفقات الهجرة، اللامساواة بين الشمال والجنوب، والإرهاب لا يمكن مواجهتها بإغلاق أبوابنا بكل بساطة”، بل “بالسعي الى معالجة الأسباب وتقديم حلول ناجعة للأسباب التي تكمن وراء هذه الظواهر”، وكذلك “توسيع أفقنا وتكثيف الحوار مع جميع شركائنا”.

وذكّرت رئيسة مجلس النواب بأن “الشباب يبتعدون عن البلاد، هربا من نقص فرص العمل، وذلك بالنسبة لهم بشكل خاص”، وكذلك “بسبب غياب مبادرة سياسية فعالة للتنمية المستدامة اجتماعيا”، فـ”هذه هي الأسباب الجذرية للتوترات الخطيرة التي تجتاح المنطقة”. وأضافت أن “علينا زيادة الاستثمار في تدريب وتوظيف الشباب، لمنحهم الأمل بالمستقبل”، وكذلك “لتجفيف مناطق التجنيد للعنف الإرهابي”.

وأشارت بولدريني الى أن “في مصلحة كل واحد منا بالتالي، وأوروبا على وجه الخصوص، تقديم بدائل ممكنة للحياة، كشرط أساسي لوقف الميل نحو زعزعة الاستقرار”، والذي “إن لم يتم التحكم به، سيؤدي في نهاية المطاف الى تضاعف بؤر التوتر جنوب وشمال منطقة المتوسط​​”.