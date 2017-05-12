استطلاع رأي: حماية المصالح الأوروبية أولوية للمواطنين بمفاوضات خروج بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر استطلاع رأي أعُد لصالح مجموعة الحزب الشعبي (الديمقراطيين المسيحيين)، في البرلمان الأوروبي، أن 78% من مواطني الاتحاد يرون أن الأولوية يجب أن تتركز على حماية مصالح الدول الـ27 المتبقية، عند الشروع بمفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الموحد.

وأوضح الاستطلاع أن 22% من الأشخاص المشاركين، رغبوا بالتركيز على علاقة اقتصادية جيدة مع المملكة المتحدة بعد خروجها.

ويرى المواطنون الأوروبيون أن المطلوب هو ترتيب الأولويات والمحافظة على مصالح مواطني الدول المتبقية، أي 92% من مجمل سكان الاتحاد حالياً.

وركز المواطنون، الذي شاركوا في الاستطلاع، على ضرورة ضمان الاستقرار المالي في دول الاتحاد أثناء المفاوضات وبعد خروج بريطانيا.

كما عبر 88% من الأشخاص المشاركين عن رغبتهم بأن يتم ضمان أن تدفع المملكة المتحدة كافة مستحقاتها للاتحاد قبل الخروج منه.

وحول هذا الاستطلاع، أكد رئيس المجموعة البرلمانية مانفريد ويبر (ألمانيا)، أن النتائج تشير إلى أن مؤسسات الاتحاد تسير في الطريق الصحيح، فـ”غالبية المواطنين الأوروبيين يؤيدون النهج الذي نتبعه في المفاوضات القادمة، حيث نضع مصلحتهم في المركز الأول”، وفق كلامه.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي سيتحمل مسؤولية كبيرة في عملية إقرار خروج بريطانيا من الاتحاد، إذ أنه هو من سيقر أو يعرقل أي إتفاق مستقبلي بين بروكسل ولندن.