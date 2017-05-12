مقتل فلسطيني بمواجهات مع الجيش الاسرائيلي وإضراب الأسرى يدخل مرحلة حاسمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية إندلعت تضامنا مع مئات الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 26 يوما وسط مؤشرات على بدء السلطات الإسرائيلية مفاوضات مع الأسرى حول إضرابهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبع عبيد، 20 عاما، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي حلال مواجهات اندلعت اليوم في قرية النبي صالح قضاء رام الله في وسط الضفة الغربية.

وشهدت العديد من المناطق في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي وإعتصامات تضامنا مع الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن “هناك بوادر لبدء مفاوضات بين قادة إضراب الحرية والكرامة والسلطات الإسرائيلية قريبا جدا”.

وأضاف في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية إن “هناك مبادرة من إدارة السجون الإسرائيلية لتجميع قيادة المضربين عن الطعام لمناقشة مطالب الأسرى، ومن الواضح أنهم يسعون لمحاولة الشروع في مفاوضات دون مشاركة قائد الإضراب المناضل مروان البرغوثي، لكن الأسرى متمسكون بوجود “أبو القسام” على رأس أية مفاوضات أو نقاشات من هذا القبيل”.

وتابع قراقع “ليس واضحا بعد إن كانت إدارة السجون الإسرائيلية جادة في مفاوضاتها مع الأسرى، لكن من المؤكد أن الحراك الجماهيري والضغط الدولي، وخطورة وضع الأسرى المضربين لليوم السادس والعشرين على التوالي، ونقل العديد منهم إلى المستشفيات، دفع إسرائيل لبدء الحديث عن الشروع في مفاوضة الأسرى، بعد وجود رفض معلن لهذا الموضوع في السابق”.

ويخوض مئات المعتقلين في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ السابع عشر من الشهر الماضي لتحقيق مطالب تتعلق بظروف الزيارات والتعامل الطبي داخل السجون.

وقد زار ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس عددا من المعتقلين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم القيادي مروان البرغوثي.

ونقل ممثلو الصليب الأحمر إلى عائلة البرغوثي انه بخير وانه يوجه سلامه إلى زوجته واولاده دون مزيدا من التفاصيل عن وضعه.