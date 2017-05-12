ألفانو: مؤتمر باليرمو المتوسطي تأكيد لدور إيطاليا المحوري بقضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو إن “مؤتمر منطقة المتوسط، الذي ستستضيفه باليرمو بتشرين الأول/أكتوبر المقبل، يستبق الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لعام 2018 ويؤكد دور بلادنا كحلقة وصل بين أوروبا والسواحل الجنوبية للبحر المتوسط​​”.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان الجمعة، أنه سيعقد يوم غد، في مقر محافظة باليرمو، ندوة صحفية لتقديم المؤتمر الذي تستضيفه عاصمة مقاطعة صقلية يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2017، مبينا أن الحدث الذي سيترأسه هو نفسه، يمثل ذروة رئاسة الإيطالية لمجموعة الاتصال المتوسطية ​​التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقد أعيد إطلاق عمل هذه المجموعة نتيجة الإعلان عن التعاون مع الشركاء المتوسطيين، الذي تمت الموافقة عليه في مقرٍ لمنظمة الأمن والتعاون في بازل في كانون الاول/ ديسمبر عام 2014، لتعزيز حوارها مع ستة بلدان شريكة تطل على السواحل الجنوبية للمتوسط (المغرب، الجزائر، تونس، مصر، إسرائيل والأردن).

وخلص الوزير ألفانو الى القول إن “حلقة الوصل ستكون ظاهرة الهجرة في حوض البحر المتوسط، ومختلف التحديات الناجمة عنها”، والذي “يرتبط بالمنظمة الفيينية (OSCE)، ودول السواحل الجنوبية”، للبحر المتوسط.