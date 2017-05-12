جينتيلوني: اهتمام إيطالي بمبادرة (طريق الحرير الجديد) الصينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني “الإهتمام البالغ” بمبادرة (الحزام والطريق) الصينية، والتي تسمى أيضا (طريق الحرير الجديد)، وهي عبارة عن مشروع شبكة مشتركة ضخمة للبنى التحتية (طرق برية وسكك حديد وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وأنابيب نفط وغاز وغيرها) عبر ممرات برية وبحرية للربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وفي مقابلة مع وسائل اعلام صينية، وصف رئيس الوزراء جينتيلوني، الذي سيشارك في قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي المقررة في العاصمة بكين يومي 14 و15 من الشهر الجاري، المبادرة الصينية بأنها “على الأرجح، أهم مشروع لتحديث البنية التحتية حاليا على المستوى العالمي”. وأضاف “جعل الاقتصاد الصيني أكثر قربا عبر هذه العملية الضخمة للبنى التحتية ليس فقط محل اهتمام كبير من جانب الحكومة الإيطالية، بل من طرف جامعاتنا وقطاع الأعمال، بشقيه العام و الخاص”

ونوه جينتيلوني بأوجه التشابه بين إيطاليا والصين كونهما “لديهما القدرة، ومنذ آلاف السنين، على إقامة بنى تحتية على نطاق واسع”. واضاف “يسرني وضع نقاط القوة هذه للعمل سويا”. وقال “إيطاليا وجهة مثالية لطريق الحرير الجديد، فبلادنا تنظر بإهتمام لإمكانيات الاستثمار مع الصين وغيرها من الشركاء في مختلف الدول”. وأردف “أنا أفكر، على سبيل المثال، في باكستان، الدولة الواقعة على مسار (الحزام والطريق الطريق)”.