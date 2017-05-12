رئيس هيئة الأركان الايطالي والألماني يستعرضان جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق مع ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيطرت قضايا تتعلق بـ”الجهود المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتنسيق بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”، على أجندة لقاء جمع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالية، الجنرال كلاوديو غراتسيانو ونظيره الألماني الجنرال فولكر ويكر، خلال زيارة رسمية قادت الأول إلى برلين.

كما استعرض المسؤولان العسكريان القضية “الحساسة المتعلقة بالهجرة غير المنظمة”، حيث تشاطرا الرؤية “على أهمية حل المشكلة من جذورها، من خلال دعم القوات المسلحة المحلية للمساهمة في استقرار المناطق التي ينطلق منها المهاجرون”، حسبما أفاد بيان لهيئة الأركان الإيطالية.

ونوه الجنرال غراسيانو خلال كلمته بـ”استراتيجية إيطاليا الشاملة الهادفة إلى تعزيز سبل التصدي للتحديات الناشئة على الجانب الجنوبي للقارة، مع عدم التهرب من مسؤوليتها في شمال وشرق أوروبا، كعضو فاعل ومهم في حلف شمال الاطلسي”.