ايطاليا وألمانيا تدعوان أوروبا لوقف تدفق الهجرة جنوب ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر إعلامية إن إيطاليا وألمانيا دعتا إلى التزام أوروبي على الحدود الجنوبية لليبيا لوقف المهاجرين على الفور، كون التدابير المتخذة حتى الآن ليست كافية.

وفي رسالة بعثها وزيرا الداخلية الايطالي والألماني ماركو مينّيتي وتوماس دي ميزير، إلى المفوضية الأوروبية، وتناقلتها صحف ألمانية وايطالية الاثنين، قالا إن “الأشهر الأولى من العام الجاري، تبين أن التدابير التي اتخاذها حتى الآن ليست كافية”، حيث لم يُمرر قبل يومين في لجنة الأقاليم ببروكسل، النهج الإيطالي بربط تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان، بما فيها استقبال المهاجرين.

وكان الوزير مينّيتي قد ذكّر قبل بضعة أيام بأن “هناك طريقين للهجرة، الأول عبر البلقان، والثاني من وسط البحر المتوسط”، وأنه ​​”على طريق البلقان تم خفض التدفقات بنسبة 86٪”، وكذلك “طريق البلقان الشرقية بنسبة 72٪”، مما “يعني أن هذه طريق تمت السيطرة عليها، وذلك لأن أوروبا أبرمت اتفاقا ثقيلا مع تركيا”، بينما “إذا نظرنا إلى معطيات عام 2016، نرى زيادة في تدفقات الهجرة عن طريق البحر المتوسط بنسبة 18٪”.

وأضاف الوزير أنه “كان هناك تصديا حازما على إحدى الطرق، في حين تُركت الأخرى دون معالجة”. وأردف “طالما كان الأمر يتعلق بظواهر معقدة، فمن الضروري أن يكون هناك نهجا ما، فلا يمكن مطاردة الهجرة، بل السيطرة عليها”.

وخلص وزير الداخلية بالدعوة الى اعتبار “أفريقيا مرآة لأوروبا”، وبناء على ذلك “محاولة خلق ظروف لكي لا يهرب الناس منها”.