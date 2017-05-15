موغيريني وفكي محمد يتحدثان عن الحاجة لتطوير الشراكة الأوروبية – الأفريقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يسعى كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتطوير علاقات الشراكة القائمة بينهما لتصبح أكثر توافقاً مع تحديات الواقع الحالي الذي يعيشه الطرفان.

هذا ما جاء في تصريحات مشتركة أدلت بها كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الذي يزور بروكسل اليوم لحضور جزء من اجتماعات وزراء خارجية أوروبا.

وقد دُعي المسؤول الأفريقي للمشاركة في جزء من أعمال اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، التي خُصصت للحديث عن مستقبل الشراكة بين الطرفين والتي يتعين أن تُبنى مستقبلاً، بنظرهما، على أسس جديدة.

وأشار المسؤولان إلى أن محادثات اليوم ترمي إلى التحضير إلى القمة الأوروبية – الأفريقية المقررة نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في ساحل العاج.

وشددا على ضرورة تعميق العمل في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، بدءاً من التنمية ومحاربة الهجرة والإرهاب والتطرف العنيف، وانتهاء بالتصدي لتداعيات التغير المناخي، فـ”الاتحاد مصمم على زيادة استثماراته لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الأوروبية- الأفريقية”، حسب كلام موغيريني.

وشدد الطرفان على ضرورة الاستثمار، على الجانب الأفريقي، في عنصر الشباب نظراً لأهميته في دفع عجلة التنمية.

ومن جانبه، أقر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة النظر وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع بروكسل.

هذا ويريد موسى فكي محمد للحصول على مزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي لتحديث وتطوير بعثات حفظ السلام” التقليدية”، التي يقودها أو يشارك في قيادتها الاتحاد الأفريقي كي تتأقلم مع طبيعة التهديدات الحالية.

وفي موضوع محاربة ظاهرة الهجرة السرية، أكد فكي محمد، أن الأمر يشكل تحدياً وخطراً مشتركاً بالنسبة للطرفين، وقال “علينا التصدي لجذور ظاهرة الهجرة، أما بناء الجدران وإقامة المخيمات، فهذا لن يعطي نتيجة”، حسب تعبيره.

واعلاء لشأن المصالح المشتركة، يحرص كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على التقليل من شأن الخلافات المحيطة بقيم بحقوق الانسان والحريات والديمقراطية،حيث أكد المسؤولان على “تقاسم نفس هذه القيم، ولكن لكل طرف معاييره الخاصة”، وفق تعبيرهما.