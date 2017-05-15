المفوضية الأوروبية: استعداد لمحاربة الجريمة الالكترونية بإطار تشريعي خاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن الجريمة الالكترونية تمثل تحدياً جدياً يواجه كافة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي يتعين التعامل معه بشكل منسق.

ونفت المفوضية، على لسان المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس، أن تكون المؤسسات الأوروبية أو أي هيئة متصلة بها قد وقعت ضحية الهجمات الالكترونية التي طالت يوم الجمعة الماضي عشرات الآلاف من المؤسسات والشركات العامة والخاصة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار المتحدث إلى وجود شعور بالقلق تجاه ما حدث في أروقة صنع القرار الأوروبي، قائلا إن “مسؤولينا يتابعون الوضع عن كثب، ويدعون جميع الدول والمؤسسات والهيئات غير الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا التهديد”، وفق كلامه.

وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء تتحمل المسؤولية الكبرى في عملية المواجهة، حسب كلام المتحدث، إلا أن المفوضية جاهزة لاقتراح إطار تشريعي نوعي لمساعدة العواصم والهيئات الأوروبية على تنسيق عملها المستقبلي.

وأوضح المتحدث أن المفوضية سبق وتقدمت بهذا الاقتراح عن الحديث عن السوق الرقمي الأوروبي الموحد.

واختتم كلامه بالقول أن المفوضية ستستمر في مراقبة الوضع وتتعاون، في الوقت نفسه، مع وحدة محاربة الجريمة الالكترونية التابعة لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).