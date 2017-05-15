ايطاليا: سفينة شحن تنجد قاربا عليه 14 مهاجرا جزائريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن سفينة تجارية كانت تمر في خليج سردينيا، تمكنت من إتمام عملية إنقاذ لـ14 شخصا كانوا على متن قارب صغير انطلق من الجزائر.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “وفقا لمعلومات أولية، فإن الأمر يتعلق بأشخاص بالغين انطلقوا الليلة الماضية من ساحل الجزائر وتوجهوا نحو سردينيا”، غرب ايطاليا، وقد “شوهد قاربهم قبل الفجر على بعد 20 ميلا بحريا تقريبا عن الساحل الجنوبي لجزيرة سردينيا”، مبينة أن “قبطان السفينة أطلق إجراءات الطوارئ، وابلغ في الوقت ذاته قوات خفر السواحل التي أرسلت زورق دورية لنقل المهاجرين الى الساحل”.

وخلصت المصادر الى القول إن “قارب الدورية يبحر الآن نحو ميناء سردينيا، حيث سيتم فحص المهاجرين واصطحابهم من ثم إلى مركز استقبال أسيميني في كالياري”، عاصمة الجزيرة.

يذكر أن طريقا جديدة للهجرة السرية نحو ايطاليا قد فتحت من خلال جزيرة سردينيا، والتي تشهد وصول قوارب هجرة عديدة تحمل مجموعات صغير من المهاجرين الذين يزعمون أنهم من تونس أو الجزائر.