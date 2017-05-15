خلافات إسرائيلية-أمريكية حول نقل السفارة للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- برزت خلافات إسرائيلية-أمريكية حول نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وتبادل المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إنتقادات علنية حول مسألة نقل السفارة، فيما بدا انه اول خلاف علني بين البلدين في عهد الرئيس ترامب.

فقد ألمح وزير الخارجية الأميركي، رِيكس تيلرسون، إلى أنه يحتمل أن يكون هناك تحفظ من موضوع نقل السفارة، مشيرا إلى أن ترامب لا يزال يستمع إلى جميع الأطراف لتقييم ما يترتب على نقل السفارة وأضاف “الرئيس ينتهج نهجا حذرا في التعامل مع المسألة”.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك في بيان، قال فيه “تم التعبير عن الموقف الإسرائيلي في هذا الشأن مرات عديدة أمام الإدارة الأمريكية والعالم.نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن يسبب أي ضرر لعملية السلام, بل على العكس, هذه الخطوة ستشجعها من خلال تصحيح ظلم تاريخي وتبديد الوهم الفلسطيني بأن أورشليم ليست عاصمة إسرائيل”.

وبدوره فقد اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت أن “نقل السفارة سيعزز مكانة إسرائيل واحتمالات السلام الحقيقي”، وقال “أي اتفاق على تقسيم القدس محكوم بالفشل”.

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع الشأن، إلى أن نتنياهو عبر عن رغبته بنقل السفارة إلى القدس في لقائه مع ترامب ومع تيلرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. ولفت إلى إن نتنياهو طرح هذا الموضوع في عدة محادثات هاتفية أجراها مع ترامب منذ توليه منصب الرئاسة.

وكان ترامب وعد في حملته الإنتخابية بنقل السفارة إلى القدس ولكنه إمتنع عن القيام بهذه الخطوة حتى الآن.

وقد طالب الفلسطينيون والعرب والإتحاد الأوروبي الإدارة الأمريكية بالامتناع عن هذه الخطوة.