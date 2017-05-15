مصادر: مشافي حماة استقبلت “العشرات من المقاتلين الروس الجرحى”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر أهلية من مدينة حماة السورية إن مشافي بعض مدن المحافظة التي يُسيطر عليها النظام السوري استقبلت خلال الشهرين والنصف الماضيين نحو “مائة وخمسين جريحاً من القوات الروسية العاملة في سورية”.

وقالت المصادر الأهلية التي طلبت عدم ذكر اسمها، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “هناك الكثير من الجرحى بين مقاتلي القوات الروسية، يُعتقد أن غالبيتهم من خارج الجيش الروسي النظامي، ففي شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، استقبلت مشافي حمص 107 جرحى من المقاتلين الروس، ومنذ مطلع الشهر الجاري، جراح غالبتهم خطيرة، وتجري لهم العمليات الأساسية في مشافي حمص، ثم يُنقلون إلى مشافي في مدينة السقيلبية بحماة ومدينة مصياف أيضاً، واللتان تخضعان لسيطرة النظام السوري كلية، لتخفيف الضغط والازدحام عن مِشافي حمص، والحاجة لإخلاء جرحى أنهوا العمليات الإسعافية الضرورية لهم”، وفق تأكيدها.

وأضافت “منذ مطلع أيار/مايو الجاري استقبلت مشافي هاتين المدينتين 41 جريحاً من القوات الروسية، ووفق أطباء في المشفى، فإن جراحهم خطيرة، وهم غالباً من جمهوريات روسية إسلامية، وفق الوشوم الموجودة على أجسادهم”، وفق توصيفها.

وكانت مصادر مطلعة، مقربة من النظام السوري، قد أكّدت لوكالة (آكي) الإيطالية الأسبوع الماضي “إرسال روسيا لمقاتلين من أنغوشيا والشيشان إلى سورية بصفة شرطة عسكرية روسية”، ونفت أن تكون الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة في حلب تابعة للجيش النظامي الروسي.

وقالت إن روسيا “استبقت أي توافق سياسي أو عسكري مرتقب وعززت وجودها في سورية من خلال إرسال مقاتلين ميدانيين على الأرض، غير تابعين للجيش الروسي، وهم نواة قوات محاربة، وتحديداً من أنغوشيا والشيشان، ولم يكن للجيش السوري أي قدرة على رفض أو قبول هذه لقوات رغم معرفته بأنها ليست قوات شرطة عسكرية نظامية”.