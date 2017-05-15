مسؤولة أمنية ايطالية: طوارئ قرصنة المعلومات مستمرة لكن تأثيرها هامشي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة أمنية ايطالية إن “حالة الطوارئ المرتبطة بعملية قرصنة المعلومات لم تنته بعد”، لكن “لم نسجل في الوقت الراهن سوى آثارا هامشية ودون تعرض أي هيئة استراتيجية للضرر”، تعليقا على الهجمات الالكترونية التي طالت يوم الجمعة الماضي عشرات آلاف المؤسسات والشركات العامة والخاصة في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت مديرة شرطة البريد والاتصالات نونتسيا تشاردي، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين، أنه “في الوقت الراهن ليست لدينا أية تقارير عن عواقب وخيمة، لا شيء مقارنة بما تم الإبلاغ عنه في بلدان أخرى”، وقد “اتخذنا منذ يوم الجمعة الماضي جميع التدابير الوقائية ونشر الاقتراحات والتوصيات المفيدة للحد من تأثير الهجوم”، من “خلال سلسلة من التحذيرات حول كيفية التصرف لتجنب مخاطر ضد الكومبيوترات والأجهزة الخاصة الأخرى”.

وتابعت تشاردي “نحن ملتزمون طيلة 24 ساعة بتحليل جميع الأنظمة، وتسجيل مؤشرات الضعف، ومسح جميع المتغيرات الخاصة بالفايروس”. وخلصت الى القول إن “نشاطنا مستمر لفسح المجال أمام جميع الجهات المعنية التي يحتمل أن تتعرض للهجوم لرفع كفاءة أنظمتها الأمنية”.