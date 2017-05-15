إيطاليا ترحب بعودة أوروبا لتسليط الضوء على علاقاتها مع إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشاد وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو بعودة القارة السمراء إلى صدر إهتمامات الاتحاد الأوروبي، حيث يستعرض اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم اليوم في بروكسل، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الأوضاع في القرن الافريقي والعلاقات بين الاتحادين الأوروبي والافريقي.

وقال ألفانو للصحافيين “أوروبا تعود مجددا للقيام بدور ريادي على مستوى العلاقات مع أفريقيا، عبر نشاط قوي. لم يتم تنظيم إجتماع مثل هذا اليوم لسنوات خلت”. واضاف “لقاء اليوم مهم، لأنه يمثل إنطلاق استراتيجية حوار رفيع المستوى، ليس فقط على المستوى الثنائي بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا على المستوى الاقتصادي حصرا من خلال صندوق أفريقيا”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن حكومة بلاده، قد وقعت بالفعل اتفاقيات ثنائية مع بلدان افريقية، وقال “وقعنا اتفاقا مع النيجر، وسوف تستضيف روما في 6 تموز/يوليو وزراء خارجية بلدان عبور المهاجرين”. ورأى أنه “من الضروري تعزيز الحوار غير الثنائي، على مستوى الاتحاد الأوروبي. وهو العمل الذي نقوم به هنا، وهذا يعني دفع الاتحاد الأوروبي دائما على المضي قدما في اتجاه موحد في العلاقة مع إفريقيا”.

ومن المقرر أن ترمي محادثات اليوم إلى التحضير إلى القمة الأوروبية – الأفريقية المقررة نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في ساحل العاج.