السفير الأمريكي الجديد يتعهد بتعزيز العلاقات مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تعهد السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، دافيد فريدمان بتعزيز العلاقات الإسرائيلية الأمريكية لدى تقديمه اوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس اليوم.

وقال فريدمان “ان خدمة الولايات المتحدة كسفيرها لدى دولة اسرائيل هي اعظم شرف في حياتي وانا اتعهد لكم بكل ما استطيع ان اقوي واعزز العلاقات بين دولتينا العظيمتين.. من دون حدود”.

وأضاف “انني ممتن جدا للرئيس ترامب على اعطائي هذه الفرصة، والثقة في قدراتي، والأهم من ذلك أن يرسلني هذا الأسبوع مع ولاية لا لبس فيها بدعم دولة إسرائيل في كل شيء، وبكل الطرق، كما تعلمون، اختار الرئيس إسرائيل كمحطة في أول زيارة دولية له خلال الأسبوع المقبل. إن حبه لدولة إسرائيل والالتزام بها صلب كالصخر وتتمتع بأولوية قصوى له”.

وتابع فريدمان “اننى اتطلع الى العمل معكم وشعب اسرائيل للقيام بمزيد من الجهود للجمع بين الولايات المتحدة واسرائيل فى كل المجالات من الثقافة الى التعليم وعلوم الحياة والتكنولوجيا الفائقة والتجارة و بالطبع التعاون العسكرى والاستراتيجى والكثير من الامور الاخرى”.

ومن جهته، قال الرئيس الإسرائيلي ريفلين “اننا نتطلع للترحيب بالرئيس ترامب فى اقل من اسبوع. زيارته مهمة جدا. وهي علامة على السند غير القابل للكسر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ونتطلع الى العمل مع الادارة الجديدة لايجاد سبل جديدة والتفكير في الافكار الجديدة حول كيفية المضي قدما وبناء الثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين “.

وأضاف “اريد ان اعبر ايضا عن تقديري للمثال القوي الذي اتخذته اميركا في التحرك ضد الجرائم الفظيعة التي ترتكب في سورية، انتم اظهرتم ان الخطوط الحمراء لا يمكن اجتيازها، إن على العالم الحر كله واجب على الشعب السوري، لإنهاء الكابوس الإنساني. وتفخر إسرائيل بكل الرعاية الطبية التي نقدمها للمصابين. وما دامت هناك حاجة، سنستمر”.

وتابع ريفلين “في الأسبوع القادم، سنحتفل بمرور 50 عاما على توحيد القدس، وتمكن الشعب اليهودي من الصلاة مرة أخرى على الحائط الغربي، لكن القدس يهودية ليس منذ 50 سنة فقط وإنما منذ أيام الملك داود، كانت هذه المدينة عاصمتنا، لقد آن الأوان لكي يعترف العالم بأسره بالقدس عاصمة رسمية لدولة إسرائيل”.

وكان السفير الأمريكي وصل إلى إسرائيل أمس.

وتوجه السفير الأمريكي برفقة زوجته وابنته تاليا مباشرة إلى الحائط الغربي حيث قال للصحفيين بعد اداء الصلاة “كانت رحلة طويلة وكنا متعبين ولكن جئنا مباشرة الى اكثر المناطق قداسة للعالم اليهودي، حائط المبكى، مباشرة من المطار وبرفقتي زوجتي وابنتي تاليا”. واضاف “سنحت لي الفرصة لاداء الصلاة من اجل صحة ابناء عائلتي، اطفالي، وتمنيت النجاح للرئيس (ترامب) في زيارته “.

وسيزور ترامب إسرائيل يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري وفي اليوم التالي يتوجه إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيارة كنيسة المهد.