الفاتيكان: تهنة “ودية للغاية” من البابا لماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت حاضرة الفاتيكان إن البابا فرنسيس بعث “تهنئة ودية للغاية”، إلى الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون.

وقال البابا في برقية التهنئة “أدعو الله ليعضدك، لأن بلادك، الوفي للتنوع الغني لتقليده الأخلاقي، ولموروثه الروحي المتأثر بالتقليد المسيحي، أيضا”، فـ”لتحرص دوما على بناء مجتمع أكثر عدالة وأخوية”.

وذكر البابا أن “فرنسا، في ظل احترام الاختلاف والاهتمام بالناس الذين يعيشون في ضيق وإقصاء”، وكذلك بـ”المساهمة بالتعاون والتضامن بين الدول، تواصل في نطاق أوروبا والعالم، السعي الى السلام وتفضيل الصالح العام، واحترام الحياة”، وكذلك “الدفاع عن كرامة كل الأفراد والشعوب”.

وخلص البابا بيرغوليو مخاطبا ماكرون، بالقول “لأجل شخصك ولجميع الشعب الفرنسي، أطلب نعمة الرب”.