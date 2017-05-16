وزير اسرائيلي يدعو لإغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دعا وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يؤاف غالانت إلى اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن قال إنه ارتكب “جرائم إبادة جماعية” ضد الشعب السوري.

وقال غالانت “نظرا للادعاءات الاخيرة بان النظام السوري قام بإعدامات جماعية وحرق الجثث، يجب قتله” وأضاف”لا يوجد له مكان في هذا العالم”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات غالانت التي وردت في مؤتمر صحيفة الدفاع الإسرائيلية (القتال الميدانية واللوجستيات) قرب القدس.

وأضاف “واقع الاوضاع في سورية هي انهم يعدمون اشخاص، يستخدمون هجمات كيميائية ضدهم، واخيرا – يحرقون جثثهم، شيء لم نراه منذ 70 عاما”، في إشارة الى محرقة اليهود إبان النازية

وتابع غالانت “بحسب نظري، نحن نتجاوز خط احمر. وبحسب نظري، حان الأوان لاغتيال الأسد. الامر بهذه البساطة”.

وتمسك غالانت بأقواله لدى مراجعته من قبل موقع (تايمز اوف إسرائيل) الإخباري، وقال “أي شخص يقتل الناس ويحرق جثثهم لا يوجد له مكان في هذا العالم”.