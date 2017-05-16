الاتحاد الأوروبي يدين استمرار العنف والتمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



بروكسل – انتهز الاتحاد الأوروبي فرصة حلول اليوم العالمي لمحاربة رهاب المثلية الجنسية والتحول لتذكير الحكومات بالتزاماتها الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة تمتع كل فرد بهذه الحقوق بغض النظر عن هويته الجنسية أو ميوله.

هذا ما جاء في بيان موقع من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، صدر اليوم بهذه المناسبة.

وأشارت موغيريني التي تتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إلى وجود “تقدم ملحوظ في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز و حماية حقوق المثليين والمتحولين جنسياً وأصحاب الميل الجنسي المزدوج”، موضحة أن الفضل في ذلك يعود إلى تفاني عدد كبير من النشطاء.

ولكن المسؤولة الأوروبية لاحظت استمرار وجود عقبات كبيرة في عدد من دول العالم، تعترض طريق المثليين والمتحولين جنسياً، مشيرة أن الانخراط في علاقات مثلية يعتبر جريمة في أكثر من 70 بلداً، ما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام أحياناً.

وجاء في البيان “يدين الاتحاد الأوروبي التمييز والعنف ضد المثليين وأصحاب الميول الجنسية غير التقليدية وسيستمر في تقديم الدعم القانوني والمعلومات اللازمة لهم”.

وحرصت على التأكيد على أن الاتحاد يقوم بتمويل مشاريع في مختلف أنحاء العالم تهدف إلى تحسين مستوى حضور المنظمات التي تُعنى بالمثليين والمتحولين جنسياً، وتعزيز حوارها مع السلطات لتغير القوانين ومحاربة الخوف من هؤلاء.

وختمت موغيريني كلامها بالتشديد على أن الاتحاد سيواصل العمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل النهوض بحقوق جميع الناس بغض النظر عن ميولهم.

