البابا: لاعبو كرة القدم شهود للولاء والصدق ضد العنف في الملاعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف البابا فرنسيس لاعبي كرة القدم، بأنهم شهود للولاء والصدق ضد العنف في الملاعب.

ولدى استقباله في الفاتيكان الثلاثاء، المدراء التنفيذيين للاتحاد الايطالي لكرة القدم، إلى جانب لاعبي منتخبي يوفنتوس ولاتسيو، عشية مباراتهم النهائية في دوري كأس ايطاليا، المقررة غدا، أضاف البابا أن “لديكم مسؤولية كبيرة لتكونوا شهودا للولاء والصدق والوئام والإنسانية”، حتى أمام “حوادث العنف التي تقع في الملاعب للأسف”، والتي “تعكر صفو المباريات والمتعة الصحيحة للشعب”.

وهنأ البابا الفريقين “اللذين حققا نتائج متميزة، إلى جانب كونهما من بين أكثر الفرق المحبوبة من قبل عشاق الرياضة”، ودعاهما إلى “التزام أكبر لتقديم شهادة للقيم الحقيقية للرياضة”، مشددا على “أهمية الرياضة في عصرنا، إذا ما أخذنا بالإعتبار سحر وتأثير كرة القدم للمحترفين على الناس، وعلى الشباب بشكل خاص”.

وتابع البابا “إن من يعتبرون أبطالا يصبحون بسهولة قدوة للآخرين”، لذلك “فكل مباراة هي اختبار للتوازن وضبط النفس، والالتزام بالقواعد”، ومن “يمكنه من خلال سلوكه أن تقديم دليل على ما سلف ذكره، يصبح مثالا لمعجبيه”. واختتم فرنسيس متمنيا “للاعبين أن يكونوا مصدرا للتلاحم بين الرياضيين والمجتمع بأسره”، وبطبيعة الحال، “أتمنى للاعبي يوفنتوس ولاتسيو، خوض مباراة جميلة حقا”.