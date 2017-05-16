مجموعة برلمانية أوروبية تعتبر اتفاق آستانة خطوة “مشجعة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – اعتبرت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي أن اتفاق آستانة حول إقامة مناطق خفض العنف في سورية يشكل “خطوة مشجعة ويساهم في تخفيف معاناة جزء من الشعب السوري، شريطة أن يُطبق ميدانياً بشكل سريع”.

وأشارت عضو المجموعة إيفا جولي (فرنسا)، إلى أن بقية المفاوضات السياسية الطابع يجب أن تتم “تحت راية الأمم المتحدة”، كما “يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل الدفع باتجاه تشكيل بعثة من قوات الأمم المتحدة لضمان السلام في سورية”، حسب قولها.

ووجهت البرلمانية الأوروبية انتقاداً للدول الأعضاء في الاتحاد بسبب “عجزها عن العمل من اجل قيادة تحرك دولي يؤدي لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في سورية”.

أما بشأن العمل الإنساني، فقد اشارت جولي أن الجهد الذي يبذله الاتحاد في هذا الإطار، لن يكتمل إلا إذا نمكنت دول الاتحاد من “تأمين طرق لدخول طالبي اللجوء السوريين إلى أوروبا”.

وتأتي تصريحات جولي لتستبق جلسة النقاش العام التي سيعقدها الاتحاد الأوروبي بعد ظهر اليوم مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة تطورات الوضع في سورية.

هذا ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس القادم على قرار بخصوص الوضع السوري.