موغيريني تتعرض لانتقادات بالبرلمان الأوروبي على خلفية الملف السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – تعرضت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لانتقادات عنيفة من قبل النواب البرلمانيين لدى عرضها للاستراتيجية العامة الأوروبية تجاه سورية.

وترتكز الاستراتيجية التي أعلنتها موغيريني في 3 نيسان/أبريل الماضي، وعرضتها اليوم أمام جلسة عامة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، على ضرورة دعم مفاوضات السلام تحت راية الأمم المتحدة والاستمرار في تأمين المساعدات الإنسانية والتحضير للمشاركة في إعادة البناء والمصالحة بعد انتهاء الصراع.

كلام موغيريني كان بعيداً عن إقناع النواب الأوروبيين، على اختلاف مجموعاتهم، حيث أشار معظمهم إلى “الثغرات” التي احتوت عليها الاستراتيجية الأوروبية، ما يجعل منها برأيهم، نص “فلسفي وغير فعال”.

وعبر النواب عن قناعتهم بأن على الاتحاد الأوروبي بذل “مزيد من الجهد حتى يستعيد صدقيته على الساحة الدولية”.

وفي هذا الاطار، وصف البرلماني الأوروبي إدوار دانجان (مجموعة الديمقراطيين المسيحيين – فرنسا)، استراتيجية موغيريني بـ” الضعيفة والمنفصلة عن الواقع”.

أما البرلمانية ماريتيه شاك، (المجموعة الليبرالية – هولندا)، فقد انتقدت قول موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً عسكرياً في الصراع السوري، حيث نوهت “نحن طرف عسكري غير مباشر، يجب علينا وقف بيع السلاح لأطراف تغذي الصراع”، حسب تعبيرها.

وطالبت باربارا لاشيبه (مجموعة الخضر- ألمانيا) الاتحاد الأوروبي بالعمل لدى الأمم المتحدة للدفع باتجاه إرسال قوات حفظ سلام لسورية لمراقبة وقف اطلاق النار.

وجاءت العديد من مداخلات النواب لتؤكد على ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في سورية، من أجل ضمان عدم إفلات أي طرف إرتكب فظائع خلال هذا الصراع من العقاب.

وشدد النواب على أن “فشل” سياسة الاتحاد الأوروبي قد فتحت الباب أمام باقي القوى بتحويل سورية “أرضا للحرب بالوكالة وعلى مستويات مختلفة”.

كما انتقد النواب موغيريني بسبب “عدم استخدامها، بالشكل الأمثل، لعلاقاتها مع إيران من أجل دفع العمل من أجل السلام في سورية”، وكذلك “تعطيل” بلادها، إيطاليا، لأي عمل أوروبي لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب تورطها في سورية.

وعكس اختلاف الآراء والتوجهات التي عبر عنها النواب الأوروبيون عمق التخبط الأوروبي في التعاطي مع هذا الصراع المتفجر منذ أكثر من ست سنوات.

هذا ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن سورية يوم الخميس المقبل.