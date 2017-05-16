تقرير مالي فاتيكاني: كشف 207 نشاط مريب عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – كشف تقرير مالي فاتيكاني عن أنه عام 2016، تم الإبلاغ عن 207 نشاط مشبوه في نطاق الكرسي الرسولي.

وأضاف التقرير السنوي لعام 2016، لهيئة المعلومات والرقابة المالية الفاتيكانية (AIF) عن الأنشطة الوقائية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم تقديمه الثلاثاء، أن “عدد البلاغات عن الأنشطة المشبوهة من قبل جهات فاتيكانية مختلفة، انخفض مقارنة بعام 2015 (544 بلاغا)”.

وأوضح مدير (AIF) توماسّو دي روتسا في التقرير، “لكن العدد بقي أعلى مما تم تسجيله في السنوات السابقة”، الأمر الذي “يشير إلى تزايد التنفيذ الفعال لإجراءات الإبلاغ من جانب هيئات الرقابة”.

وأردف “بالتوازي مع ذلك، تظهر البلاغات تحسنا من حيث النوعية”، مما “أثّر إيجابيا على التقارير التي إحالتها (AIF) إلى هيئة العدل الفاتيكانية”، التي “اتخذت إجراءات جنائية”، وكذلك على “التعاون الدولي مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، الذي شهدا تطوراً ملحوظاً”.

وأوضح التقرير أنه “تم في عام 2016، رفع 22 تقريرا لغرض تنفيذ مزيد من التحقيقات من قبل القضاء الفاتيكاني”، واختتم بالقول إن “عدد حالات التعاون الثنائي بين هيئتنا ونظيراتها الأجنبية، ارتفع من 81 حالة عام 2013، إلى 113 عام 2014، ثم 380 عام 2015، ليصل الى 837 عام 2016”.