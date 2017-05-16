وكالة فرونتكس الأوروبية: وصول 37 ألف مهاجر عبر المتوسط منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أظهرت بيانات لوكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) إرتفاع وتيرة تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر طريق المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط في شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث بلغت أعدادهم 12 ألف و900 شخص، مما يرفع إجمالي المهاجرين في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى أكثر من 37200، بزيادة قدرها 33٪ عن نفس الفترة من العام المنصرم.

ووفق فرونتكس، فإن مواطني نيجيريا وبنغلاديش وساحل العاج يشكلون الجزء الأكبر من المهاجرين خلال هذه الفترة.

كما أشارت حرس الحدود الأوروبية إلى أن شهر نيسان/أبريل الماضي سجل عبور غير مشروع لـ14100 مهاجر للحدود على طرق الهجرة الرئيسية الثلاثة نحو الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 2% مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي، بينما هبط العدد الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بنسبة 84٪ مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي وذلك بفضل اتفاق إدارة الهجرة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والسلطات التركية وإغلاق طريق البلقان