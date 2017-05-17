ايطاليا: انقاذ 15 مهاجراً جزائريا في قناة سردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم خلال الليلة الماضية إنقاذ 15 مهاجراً في قناة سردينيا، كانوا قد انطلقوا من سواحل الجزائر.

واضافت المصادر ذاتها أن “سفينة (ألبينو) التابعة لقوات البحرية اعترضت قاربا صغيرا يحمل مهاجرين، وأبلغت غرفة عمليات قوات حرس الميناء في كالياري”، التي “أرسلت زورقا دورية تابعين لخفر السواحل”، اللذين “نقلا المهاجرين على متنهما إلى ميناء سانت أنتيوكو القريب”، حيث، اصطحبهم عناصر الدرك الى مركز أسيميني للاستقبال.

وخلصت المصادر الى القول إنها “عملية الإنقاذ الرابعة في عرض البحر من قبل سفن البحرية خلال يومين”، والتي “تم من خلالها انقذ 57 مهاجراً”.

وبهذا الصدد، قال المنسق الإقليمي لحزب (فورتسا إيتاليا) في سردينيا، أوغو كابيلاتشي معلقا، “لقد غدت هذه طريقة سالكة”، وبينما “يطلب رئيس المقاطعة منذ عدة أشهر لقاءً مع وزير الداخلية، تستمر وصول دفعات المهاجرين من الجزائر الى سردينيا”، التي “أصبحت وجهة جديدة لأشخاص يجب ترحيلهم فورا”.