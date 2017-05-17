غوتيريش يناشد الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قناعته بأن التحديات العالمية الماثلة حالياً تستجوب أجوبة جماعية بحشد جهود الدول والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني.

وكان غوتيريش يتحدث اليوم أمام جلسة عامة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أثار خلالها العديد من الموضوعات ذات الاهتمام والمصلحة المشتركتين، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتحدث غوتيريش عن التحديات التي تواجه العالم والتي اتخذت أشكالاً جديدة خلال العقود الأخيرة،وقال “من هنا لا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل بشكل فعال للوقاية من الصراعات وحفظ السلام، ما لم يكن بجانبها مؤسسات قوية مثل الاتحاد الأوروبي”، حسب كلامه.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي العمل على فتح أبواب الهجرة الشرعية والآمنة والمنظمة أمام المهاجرين وطالبي اللجوء وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ.

واعتبر غوتيريش أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يملك الصدقية الأخلاقية للحديث عن موضوع الهجرة رغم الفروقات الموجودة بين دوله في التعامل مع هذا الأمر، فـ”حقوق اللاجئين والمهاجرين هي جزء من حقوق الإنسان ويتعين النظر إليها والدفاع عنها من هذا المنطلق”، وفق رأيه.

كما أقر المسؤول الأممي بأن بعثات حفظ السلام الأممية المتواجدة حالياً في مختلف أنحاء العالم باتت غير كافية وغير فعالة لمعالجة التحديات والتهديدات الأمنية والمناخية التي تفرض نفسها ليس فقط على افريقيا والشرق الأوسط، بل على العالم بأجمعه.

وعبر عن أمله أن تستطيع الأمم المتحدة الاعتماد على الدعم الأوروبي لإجراء إصلاحات معمقة في داخلها.

وفي معرضه حديثه عن مسألة الإرهاب والهجرة، تطرق غوتيريش إلى المسالة السورية، حيث نوه بأنه “لا أحد سيخرج رابحاً من هذا الصراع. يجب أن يفهم الجميع أن منافع البحث عن السلام وإقراره تفوق المصالح الوطنية الضيقة التي تدافع عنها بعض الأطراف”، على حد تعبيره.

وحذر من آثار طول أمد الصراع في سورية، مشيراً أن ما يحدث هناك يغذي الإرهاب الدولي ويساهم في زعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وختم كلامه بالتأكيد على أن التنوع العرقي والاثني والديني الذي أصبح ظاهرة أكثر حضوراً في أوروبا، “هذا نتاج العولمة وهو أمر جيد، ولكن نجاحه يستوجب الاستثمار بشكل جماعي و أكثر فاعلية ما بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني”، كما قال.

هذا وقد أجرى المسؤول الأممي محادثات في ستراسبورغ مع رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، ورؤساء المجموعات البرلمانية وعدد من المسؤولين في المؤسسات الأوروبية.

ويعول كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على دعم متبادل ومكثف بينها لتعزيز دورهما المشترك الذي يشهد تراجعاً متسارعاً على الساحة الدولية.