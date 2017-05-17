جهود لتوحيد موقف المعارضة السورية بجنيف ومقترح أممي لتشكيل لجنة دستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في خطوة اعتبرها البعض قد تساهم في توحيد جهود قوى وأطراف ومنصات المعارضة السورية، قام عدد من المعارضين السوريين من ممثلي (منصة القاهرة) بعقد اجتماع مع وفد للهيئة العليا للمفاوضات الممثل للمعارضة السورية في مؤتمر جنيف في نسخته السادسة.

ووفق مصادر حضرت اللقاء، كانت هناك محاولة لتوحيد جهود المعارضة والالتقاء على قواسم مشتركة في الجولة الحاليّة للمفاوضات وفِي الجولات القادمة، ومحاولة توحيد رد المعارضات السورية على اقتراح المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا تشكيل لجنة استشارية قانونية ودستورية.

وكان دي ميستورا قد عقد لقاءات منفصلة مع وفود المعارضة السورية، وعلى رأسها الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة القاهرة، وقدّم للهيئة العليا للمفاوضات اقتراحاً لتشكيل هيئة تشاورية حول القضايا القانونية والدستورية، رأت المعارضة السورية أنها إشكالية وتزيد من سلطة المبعوث الأممي ومكتبه، وتُهمّش وفد المعارضة، وتضع قيوداً على أي اتفاق مستقبلي يمكن أن تتفق عليه الأطراف المتفاوضة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية من جنيف، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، فإن المعارضة السورية تجتمع اليوم (الأربعاء) مع خبراء وتقنيين من مكتب المبعوث الأممي وتبحث معهم اللجنة الاستشارية التي اقترحها دي ميستورا، لتوضيح أبعاد الاقتراح وأهدافه ومخاطره، ومن المرتقب أن تنتهي هذه الاجتماعات مساء اليوم، فيما تستمر المعارضة السورية بالتحفظ على الموافقة على تشكيل هذه اللجنة.

وتقضي الآلية التشاورية الدستورية والقانونية التي قدّمها المبعوث الأممي لوفد المعارضة المفاوض لضمان الحيلولة دون وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي مرحلة خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها. وستقوم هذه الآلية التشاورية “بتقديم الدعم للمباحثات السورية – السورية للمساعدة على تحقيق تقدم سريع مبنيًا على أسس دستورية وقانونية صلبة ورؤى قانونية محددة”، في إطار بيان جنيف 1 كما اعتمده مجلس الأمن 2218 و2254 و2268 و2336، على أن يترأسها مكتب المبعوث الخاص، مع ضمان حقّه بالاستعانة بعدد من الخبراء من مكتبه. وللجنة حرية التشاور بشكل منفصل مع خبراء قانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة، كما تتشاور مع خبراء من المجتمع المدني يختارهم مكتب المبعوث الأممي من غرفة دعم المجتمع المدني والمجموعة الاستشارية النسائية أو خبراء يقترحهم مكتبه – قد تعقد اجتماعات ما بين جولات المباحثات أو أثناء المباحثات، وقد يستعين المبعوث الخاص بخبراء فنيين من الدول المعنية لمراقبة ومساندة عمل الآلية التشاورية.