جينتيلوني: يجب التعاون مع روسيا بشأن أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن علينا ان نتعاون مع روسيا بدءا من الازمة في ليبيا إلى التصدي للإرهاب.

وفي تصريحات عقب لقاء جمعه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي (جنوب روسيا) الأربعاء، أضاف جينتيلوني، أن “هناك مجالات للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإدارة بعض الأزمات الإقليمية، كتلك التي في ليبيا وسورية وأفغانستان، حيث لا يمكن لإيطاليا وروسيا العمل معا وحسب، بل يجب عليهما ذلك”، فـ”لدينا تهديدات مشتركة، وعلينا تقديم رد مشترك”.

وذكّر رئيس الحكومة الإيطالية بأن بلاده “كانت تؤيد دائما إبقاء الحوار مفتوحا بين روسيا وأوروبا”. وأردف “انها شراكة استراتيجية لا يمكن للصعوبات والأزمات التي نشأت حول الأزمة الأوكرانية أن تمحوها”. واختتم بالقول “آمل أن تستمر آفاق هذه الشراكة بالمضي قدماً”.