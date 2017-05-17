تاياني يقر بأخطاء بملف اللاجئين ويلوح بعقوبات على الدول المترددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – أقر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، بوجود أخطاء وأشياء يجب تغيرها في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع تحدي تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين على أراضيه.

وكان تاياني يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في ستراسبورغ مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولكن تاياني أكد أن الاختلاف في طريقة تعاطي الدول الأوروبية مع طالبي اللجوء والمهاجرين، “لا ينسف، بأي حال من الأحوال، صدقية الاتحاد الأوروبي و لا يقلل من أهمية سلطته الأخلاقية عندما ينادي بضرورة احترام الحريات وحقوق الإنسان في مختلف دول العالم”.

وأشار تاياني إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا ومالطا وإيطاليا واليونان والبرتغال تقوم بما عليها في مجال استقبال ورعاية اللاجئين،” رغم كل التضحيات والصعوبات تقوم هذه الحكومات بواجبها الأخلاقي والانساني”، وفق كلامه.

وشدد على تصميم الاتحاد العمل من اجل القيام بدوره تجاه هذا التحدي الهام، وقال “أوروبا ليست أسواق ومصارف فقط، بل هي عبارة عن قيم ومبادئ”، على حد تعبيره.

ونوه بأن الاتحاد الأوروبي هو التكتل الوحيد في العالم الذي لا تُطبق داخل دوله عقوبة الإعدام، مشدداً على أن هذا الأمر يعطي شرعية لأوروبا في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

ولوح تاياني بإمكانية فرض عقوبات على الدول الأوروبية التي لا تقوم بواجبها في مجال استقبال اللاجئين ولا تحترم التزاماتها في إطار استراتيجية الهجرة واللجوء الأوروبية لعام 2015.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي سيصوت يوم غد على قرار يحث الدول على تسريع عمليات إعادة التوزيع وإعادة التوطين، ويتطرق إلى عقوبات على من لا يقوم بذلك بشكل سريع.

ويرمي تاياني من وراء تصريحاته هذه إلى تعزيز موقف المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس، المكلف شؤون الهجرة واللجوء، والذي تحدث أمس عن إمكانية فرض عقوبات على بولونيا وهنغاريا بسبب تقاعسهما عن تحمل مسؤوليتهما في مجال استقبال اللاجئين المتواجدين في اليونان وإيطاليا.

وكان تاياني وغوتيريش قد بحثا خلال لقاء ثنائي بينهما آفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين الدوليتين من أجل تعزيز حضورهما وفعاليتهما على الساحة الدولية.