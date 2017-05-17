رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض يلتقي غدا دي ميستورا بجنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يلتقي رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية يوم غد الخميس.

ووفق الدائرة الإعلامية للائتلاف، “يبحث سيف الذي يرافقه كل من عضوي الهيئة السياسية هادي البحرة وحواس خليل مع المبعوث الدولي، العملية السياسية الجارية في جنيف”.

وأكد رئيس الائتلاف أن “الوصول إلى الانتقال السياسي هو أهم ما نطمح إليه، وذلك من أجل الخلاص من الحكم المستبد الذي يمارسه نظام الأسد منذ أكثر من أربعة عقود”. كما شدد على “ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها بشكل كامل، وأن يكون دورها شامل وكامل في عملية وقف إطلاق النار، والسعي لأن تكون جميع المناطق السورية آمنة وخالية من القصف بكافة أشكاله.”

ولفت رئيس الائتلاف الوطني المعارض إلى أن “قضية المعتقلين هي من أهم القضايا التي سيتم إثارتها خلال الاجتماع مع المبعوث الدولي،” مؤكداً أن هناك “جرائم حرب يمارسها النظام داخل السجون والتي تظهر أدلتها كل يوم”. وقال “يجب أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح من تلك الجرائم وفي محاسبة مرتكبيها”.