جينتيلوني: التزام مع روسيا لأجل استقرار ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني التزام بلاده مع روسيا من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي تصريحات عقب لقاء جمعه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي (جنوب روسيا) الأربعاء، أضاف جينتيلوني، أن إيطاليا، “تدعم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني على أساس قرار الأمم المتحدة”، لكن “نحن ندرك بأن قاعدة هذا الوفاق يجب أن تتوسع، ونحن نسعى لتوسيع يشمل جهات كبرى، كالجنرال (خليفة) حفتر”.

وتابع رئيس الحكومة الإيطالية، “أنا مقتنع بأن الالتزام المشترك يمكن أن يكون مفيدا، ويجب أن يسير بهذا الاتجاه”، فـ”ليبيا أكثر اتحادا تساعد على استقرار المنطقة، وتقسيمها يشكل خطرا على الجميع”.

وأشار جينتيلوني الى أن “وجهة نظر روسيا ورأيها يجب أن يكون جزءا من نقاشنا”، فـ”نحن نعرف الأمور التي توحدنا وتفرق بيننا، لكننا نعرف أن لدينا مصلحة مشتركة في الاستقرار الدولي، مكافحة الإرهاب وحل الأزمات، كما هي الحال في ليبيا وسورية وكوريا أيضا”، واختتم بالقول إن “إدراك أهمية لاعب مهم من هذا القبيل (أي روسيا)، أعتقد أنه واجب على من سيتولى مهمة رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري هذا العام”، أي إيطاليا.