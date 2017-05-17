پينوتّي: الخدمة الإجتماعية تجربة مفيدة ولا عودة للتجنيد الإلزامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا پينوتّي إن الخدمة الإجتماعية (البديلة للخدمة العسكرية)، تعد تجربة مفيدة، لكن لن تكون هناك عودة للتجنيد الإلزامي.

وكان التجنيد الإلزامي في ايطاليا قد ألغي منذ شهر آب/أغسطس عام 2004، إثر تصديق البرلمان على القانون الخاص بالأمر، والمرقم 226، والذي نص على “تعليق الخدمة العسكرية وتحويلها الى وظيفة”.

وفي إحاطة برلمانية في مجلس النواب الأربعاء، استجابة لطلب البرلمانية من حزب (البديل الشعبي) روزانا سكوبيلّيتي، أوضحت الوزيرة پينوتّي، أن “هناك اليوم بالفعل قانونا يوسع إمكانية أداء الخدمة المدنية الطوعية”، أما “بالنسبة للمستقبل، فإن قناعتي الشخصية بأنه سيكون من المفيد تعزيز فترة لخبرة حياة جماعية تنمي لدى جيل الشباب الشعور بالانتماء إلى المجتمع”، والتي “تنبع من رضا شخصي لكل واحد منا حين يضع نفسه تحت تصرف الآخرين”، لكن “أنا لا أتحدث عن إعادة فرض التجنيد”.

وذكرت وزيرة الدفاع أن “ما أتحدث عنه، هو خدمة مدنية لا تعد خيارا طوعيا”، بل “مسيرة تطرحها الدولة على جميع الشباب”، والتي “تكون خدمة لصالح المجتمع والآخرين، مفيدة للتهيئة الفردية وللبلاد أيضا، من شأنها تنشئة مواطنين ناضجين، متآزين وواعين”.

وخلصت پينوتّي مشيرة الى أن “هذه التجربة، التي أتصور أنها محدود الزمن، ولا تعارض المناهج التعليمية والمهنية المُعدّة للفتيان والفتيات، يمكن أن تسهم باكتسابهم مهارات وخبرات على أية حال، يمكنهم استغلالها بشكل مفيد في حياتهم المهنية أو الدراسية لدخول عالم العمل”.