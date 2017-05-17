مصر: قائد الحرس الوطني الامريكي يزور القاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ إلتقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقائد الحرس الوطني الأمريكي، الفريق أول جوزيف لينجيل والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً .

وقال بيان للقوات المسلحة الأربعاء، إن “اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، في ضوء تنامي العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وإستناداً لما تشهده المنطقة من جهود وتحديات مشتركة، في مقدمتها الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن وإستقرار المنطقة” .

وقد “أكد القائد العام إعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتي تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط” .

وذكر البيان أن “الفريق محمود حجازي كان قد إلتقى الفريق أول جوزيف لينجيل، حيث ناقشا عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون فى مجالات التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات العسكرية في العديد من المجالات” .

وتابع “من جانبه أعرب قائد الحرس الوطني الأمريكي عن تطلعه لإستمرار التنسيق والعمل على دفع آفاق التعاون العسكري على نحوٍ يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين” واختتم البيان بالوقل إنه “حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة”.