وزير الداخلية الإيطالي: تفتيش مديرية محافظة كروتوني بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إنه أصدر أمراً بالشروع بعملية تفتيش لمكاتب مديرية محافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) بشأن قضية فساد في مجال الهجرة.

وفي إحاطة برلمانية الأربعاء، رداً على سؤال حول إدارة مراكز استقبال طالبي اللجوء، مع الإشارة بوجه خاص إلى مركز ايزولا كابو ريزوتو، إثر تحقيقات النيابة العامة ومديرية مكافحة المافيا في كاتانزارو، أضاف الوزير مينّيتي “لقد سمحت هذه التحقيقات بكسر الروابط بين مافيا ندرانغيتا بإدارة المركز السالف الذكر”.

وخلص وزير الداخلية الى القول “أنا أعتبر أنه من غير المقبول تماما، إمكانية أن يتحول نشاط استقبال المهاجرين الى أرض خصبة لأنشطة المافيا أو الفساد”.

وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت الاثنين الماضي، عصابة إجرامية بتهمة التسلل إلى أحد أكبر مراكز استقبال المهاجرين، واستغلال طالبي اللجوء، بمساعدة رابطة كاثوليكية، متخذة إياه كغطاء للاستيلاء على ملايين اليورهات من الأموال المخصصة من قبل الدولة لرعاية المهاجرين الوافدين الى البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن “أكثر من 500 من عناصر الشرطة اعتقلوا 68 شخصا، بينهم كاهن، وكذلك رئيس جمعية ميزيريكورديا المحلية، بتهمة الارتباط بالمافيا في مركز إيزولا دي كابو ريزوتو بمقاطعة كالابريا”، جنوب البلاد.