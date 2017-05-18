المبعوث الأمريكي للسلام يزور إسرائيل وفلسطين والأردن والسعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اعلن المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات أنه سيبدأ اليوم الخميس جولة تقوده الى إسرائيل وفلسطين والاردن والسعودية تحضيرا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وقال غرينبلات في بيان “سأقوم يومي الخميس والجمعة بزيارة الى القدس، اريحا، عمان والرياض”، وأضاف “سعيد بشأن زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التسامح والأمل”.

واشار غرينبلات الى ان “زيارة رئيس الولايات المتحدة ستساعد في تعزيز تحالفاتنا وشركاتنا وتساعدنا على مد تأثيرنا وتحسين أمننا”، وقال إن “رئيس الولايات المتحدة سيبث رسالة وحدة الى أصدقاء أمريكا والى اتباع الديانات السماوية الثلاث الأكبر في العالم”.

ومن المرتقب أن يلتقي غرينبلات في اريحا، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الإقتصادي للرئيس محمد مصطفى، وفي إسرائيل يلتقي مع مسؤولين إسرائيليين.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى إسرائيل يوم الإثنين حيث يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ويقوم بزيارة خاصة إلى الحائط الغربي وكنيسة القيامة في البلدة القديمة، ويوم الثلاثاء يتوجه إلى بيت لحم في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويزور كنيسة المهد قبل أن يغادر إلى روما.