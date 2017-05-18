مسؤول أمني ايطالي: قطاع الخدمات الاجتماعية تلطخه مصالح وعاهات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أمني ايطالي إن “مجال الخدمات الاجتماعية يمثل من جهة، ميدالية فخر وأحد أفضل قطاعات بلادنا”، لكنه “لا يبقى في الوقت نفسه ملطخا بمصالح وعاهات”.

وفي حديثه أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول نظام استقبال المهاجرين وتحديد هوياتهم وطردهم، الخميس، اضاف رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد رافايلي كانتوني، أنه “لهذا السبب تدخلت هيئتنا لوضع سلسلة من الأنشطة الرقابية التي من شأنها أن تمنع تكرار هذه الحالات”.

وخلص كانتوني مستشهدا على سبيل المثال بـ”إشعار مناقصة لإدارة مركز استقبال مينيو للمهاجرين” في صقلية، الذي “كان يبدو أنه وضع للقضاء على جميع المنافسات، ولم يكن يشتمل على أي تقسيم على أساس اقتراعي”.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي قال أمس إنه أصدر أمراً بالشروع بعملية تفتيش لمكاتب مديرية محافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) بشأن قضية فساد في مجال إدارة الهجرة، بعد أن اعتقلت الشرطة الاثنين الماضي، عصابة إجرامية بتهمة التسلل إلى أحد أكبر مراكز استقبال المهاجرين، واستغلال طالبي اللجوء، بمساعدة رابطة كاثوليكية، متخذة إياه غطاء للاستيلاء على ملايين اليورهات من الأموال المخصصة من قبل الدولة لرعاية المهاجرين الوافدين الى البلاد.