بروكسل تستضيف اجتماع الرباعية الدولية بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستضيف الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاجتماع الثاني للجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا في الـ23 من شهر أيار/مايو الجاري في بروكسل.

وتتألف هذه اللجنة من كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

ويعتبر اجتماع بروكسل القادم هو الثاني من نوعه لهذا “المنتدى” المخصص لبحث الوضع الليبي على مستوى دولي. أما الاجتماع الأول فقد عقد في القاهرة في 18 آذار/مارس الماضي.

وحول هدف الاجتماع، أكد بيان صدر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد أن الأمر يتعلق بتعميق التنسيق والتأكيد على دعم المشاركين للوساطة الأممية في الملف الليبي، قائلا “نريد تسريع العمل من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا”، وفق النص.

هذا وكان العديد من المراقبين قد شككوا بإمكانية عقد هذا الاجتماع، أما عن سقف التوقعات فيبقى منخفضاً بالنسبة للجميع، بالنظر لاستمرار عجز الأطراف الدولية عن اللحاق بالتطورات المتسارعة ميدانياً في ليبيا.