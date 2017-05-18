أمين عام ناتو: لا مخططات لعمليات قتالية للحلف ضمن التحالف الدولي ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتبنرغ بشكل قاطع وجود أي نية أو مخطط أو حتى طلب لانخراط الحلف في عمليات عسكرية قتالية في سورية أو العراق أو ليبيا للمساعدة على محاربة تنظيم الدولة ا (داعش).

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لستولتبنرغ، لدى وصوله اليوم إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، الذي بات يشارك فيه بشكل دوري.

وكان ستولتنبرغ يعلق على الجدل الدائر حالياً في أروقة الحلف حول إمكانية انضمام الحلف للتحالف الدولي ضد داعش، حيث قال “هذا الموضوع لا زال خاضع للنقاش ولم يتم اتخاذ أي قرار، ولكن من غير الوارد نهائياً بالنسبة لنا الانخراط في أي عملي قتالي في إطار محاربة التنظيم المتطرف”، حسب كلامه.

وأوضح ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي يقدم دعماً هاماً للتحالف الدولي عن طريق تدريب القوات العراقية ومساعدة التحالف عبر تقديم مساعدات عسكرية ولوجستية،”فـ”كل دولنا الأعضاء منخرطة في التحالف ضد هذا التنظيم ومن الصعب التمييز بين الحلف وأعضاءه”، على حد قوله.

وبالرغم من أن الأمين العام للحلف لا زال يظهر تردده حول انضمام ناتو إلى التحالف الدولي ضد داعش، إلا أنه أقر أن بعض الدول تبدو موافقة. ونوه بأنه “في حال انضمامنا، سنبعث برسالة قوية للعالم حول تصميمنا الحازم على محاربة داعش”، وفق رأيه.

وكرر المسؤول الأطلسي التعبير عن موقفه القائل أن أفضل طريقة لمحاربة الإرهاب هي تدريب القوات المحلية ومساعدتها على بناء قدراتها الدفاعية والأمنية لتحمي بلادها بنفسها، و”هذا ما نعمله في العراق والأردن ونستمر في القيام به في أفغانستان”، على حد تعبيره.

ومن المعروف أن حلف شمال الأطلسي لا زال يناقش مع الحكومة الليبية كيفية تقدم المساعدة لها في مجال تحديث وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات وتعزيز القوى الأمنية المحلية.

أما بشأن القمة القادمة للحلف، فقد وصفها ستولتنبرغ بـ”القصيرة ولكن مكثفة وهامة”، مؤكداً أنها ستشهد المشاركة الأولى لكل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحول مشاركته في اجتماع وزراء دفاع أوروبا، أشار المسؤول الأطلسي أن الأمر يتعلق بمسيرة تعاون مكثف بدأ قبل أشهر مع الاتحاد الأوروبي ويتقدم بشكل متصاعد.

ورأى ستولتنبرغ في تبادل المعلومات الذي حصل قبل أيام بين الحلف ودول الاتحاد الأوروبي حول الهجمات الإلكترونية التي طالت آلاف الشركات في العالم، مثالاً واضحاً على أهمية وعمق التعاون بين الطرفين.

واعتبر أن الحلف يعتبر أن الهجمات الإلكترونية تشكل “تهديداً جدياً للأمن الدولي”، ويجب مواجهته بشكل “حازم وجماعي”.