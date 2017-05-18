البرلمان الأوروبي يطالب مؤسسات الاتحاد بدور أكثر فاعلية لتسهيل الانتقال السياسي في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – طالب البرلمان الأوروبي مؤسسات الاتحاد بلعب دور أكثر فاعلية ونشاطاً في إطار العمل الدولي للبحث عن تسوية للأزمة السورية.

وأشار البرلمان الأوروبي في قرار تنباه اليوم بأغلبية مريحة، إلى أن الطريق الوحيدة لوضع حد للصراع في هذا البلد تمر عبر عملية سياسية بقيادة مختلف المجموعات السورية وتحت راية الأمم المتحدة.

وتركز القرار على ثلاثة محاور تتمثل في ضرورة تمكين السوريين في قيادة مفاوضاتهم بأنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة، وإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب في سورية، والتشديد على دور أوروبي خلاق في هذا الملف.

وأشار النواب في قرارهم إلى أن دور الاتحاد الأوروبي السياسي يجب أن يرقى إلى مكانته بوصه أكبر مانح دولي للمساعدات المقدمة للسوريين، حيث °يتعين علينا تسهيل عملية الانتقال السياسي في سورية، وتقريب وجهات نظر كافة الأطراف ودعم عملية إعادة البناء والمصالحة”، حسب النص.

ولفت القرار إلى أن إجراءات مثل تأمين ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سورية وإنهاء الحصار وتحرير الرهائن، من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف السورية وتسريع التقدم نحو مفاوضات معمقة.

ووجه النواب إدانة شديدة لكل الأطراف التي ارتكبت فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ” بانتظار إنشاء محكمة خاصة بسورية، يتعين تقديم المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية”، وفق القرار.

وعبر البرلمانيون الأوروبيون عن تمسكهم بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها.

وقد ايد النواب الاستراتيجية الأوروبية الخاصة بسورية والتي عرضتها الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني أمامهم يوم أمس الأول، وذلك بالرغم من الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها.

وقد وصف البرلمانيون بـ”الجيدة” الاستراتيجية، التي أعلنتها موغيريني حول سورية في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي، مطالبين بالتحرك في العمق لجعل دور الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية وتأثيراً في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة السورية.

وقد أدى الصراع في سورية، الممتد منذ أكثر من ست سنوات، إلى مقتل حوالي 400 ألف شخص وهجرة ونزوح الملايين من السوريين، كما لا زال الكثير من المدنيين يعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية.

هذا وبالرغم من أن قرارات البرلمان الأوروبي ترسم ملامح التوجهات العامة للاتحاد تجاه قضايا معينة، إلا أنها لا تتمتع بأي صفة إلزامية.