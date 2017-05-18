إيطاليا: نشر إشعار بيع شركة أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي غراتسيانو ديلريو إن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لنشر إشعار بيع شركة أليتاليا المتعثرة ماليا. وحددت روما الخامس من حزيران/يونيو القادم آخر موعد لتلقي عروض شراء الناقل الوطني السابق.

وفي ختام الاجتماع الذي عقده بمقر وزارة التنمية الإقتصادية الخميس، مع الوزير كارلو كاليندا، والمفوضين الخاصين لـ أليتاليا لويجي غوبيتوسي، إنريكو لاغي وستيفانو بالياري، أضاف الوزير ديلريو أن أزمة شركة الطيران “لا تُغيّر خطتنا الاستثمارية الخاصة بالمطارات”.

وتابع، “بالطبع إن اختفت أليتاليا غدا، فمن شأن ذلك أن يسبب مشاكل بسبب نقص الركاب”، لكن هذا لن يحدث”، لأن “الشركة تواصل تقديم خدماتها، وهي تمتلك الإمكانات اللازمة للوصول الى نهاية هذا العام”.

واختتم وزير النقل بالقول إن “المفوضين يعملون على خفض التكاليف والوقود وتأجير الطائرات، وستردنا بوادر الاهتمام (بشراء أليتاليا) التي سيتم تقييمها”.

