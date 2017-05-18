الأمم المتحدة تدعو لحل سريع لإضراب السجناء الفلسطينيين بإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس إلى حل سريع بشأن الاضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقال ملادينوف “إنني اتابع بقلق شديد اضراب المعتقلين الفلسطينيين المستمر عن الطعام احتجاجا على ظروفهم في السجون الاسرائيلية والذي دخل شهره الثاني. انه من الضروري التوصل الى حل في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف “مع تزايد التوترات في الشارع الفلسطيني، آمل أن تؤدي الجهود الحالية إلى حل فوري لهذه المسألة، وهو ما يخدم مصلحة السلام والمبادرات الجارية لإحياء العملية السياسية”.

وتابع ملادينوف “إنني أدعو جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس، وإظهار المسؤولية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب المزيد من التوترات”.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 32 يوما ولكن الحكومة الإسرائيلية ترفض التفاوض معهم للإستجابة لمطالبهم.

وبدوره كشف رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين عيسى قراقع انه و”بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تبذل جهود واتصالات فلسطينية حثيثة ومكثفة لاجل ايجاد حل عادل لقضية الاسرى، المضربين عن الطعام منذ 32 يوما، على قاعدة التجاوب الاسرائيلي مع مطالبهم الانسانية العادلة وتجنب ارتكاب اسرائيل لمأساة او جريمة بحق المضربين الذين دخلوا مرحلة الخطر الحقيقي على حياتهم”.

وأشار قراقع ان “اعلى المستويات في القيادة الفلسطينية تقوم بجهد واتصالات عديدة لكسر الموقف الاسرائيلي المتزمت والذي لا زال يرفض التجاوب مع مطالب الاسرى والتفاوض حولها مع قيادة المضربين”

وقال قراقع “نخشى سقوط شهداء في صفوف الاسرى الذين انهارت صحتهم بشكل كبير جدا وان حكومة اسرائيل بإجراءاتها التعسفية والقمعية بحق المضربين واستمرار مواقفها المتطرفة ادت الى هذا التدهور المتسارع على صحة عدد كبير من الاسرى”

وأوضح “اننا في سباق مع الزمن، وان الاوضاع لم تعد تحتمل لدى الشعب الفلسطيني وعائلات الاسرى امام ما يحدث في ساحات السجون، معتبرا قراقع ان الوضع الفلسطيني هو وضع طواريء وتأهب واستنفار ويسوده الغضب الشديد”.