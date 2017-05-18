موغيريني: لا نية لبعثة أوروبية في جنوب ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أي نية للاتحاد الشروع بمهمة جديدة في جنوب ليبيا.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل في ختام أعمال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت عدم تلقي أي طلب رسمي بهذا الشأن.

وأوضحت المسؤولة الأوربية أن ما يهم الاتحاد الأوروبي في المسألة الليبية هو عملية صوفيا، “حيث لم نتلق أي مقترح رسمي حول أي مهمة إضافية في هذا البلد”، حسب كلامها.

وعبرت عن قناعتها بأن الاتحاد الأوروبي ناشط بشكل جيد في ليبيا، مؤكدة أن لديه، بالإضافة إلى صوفيا المكلفة عرقلة عمل مهربي البشر في البحر المتوسط، بعثة أخرى لتدريب عناصر الشرطة والجمارك الليبية لمساعدتها على ضبط الحدود البرية كاملة.

وذكرت موغيريني بأن للاتحاد بعثات تدريب أخرى في مالي والنيجر لمساعدة السلطات المختصة في هذه الدول على رفع كفاءتها العسكرية والمدنية للتعامل مع تدفق المهاجرين وضبط حدودها، بما في ذلك الحدود مع ليبيا.

ورداً على سؤال حول سماح عملية صوفيا بتمرير شحنات أسلحة على سفن تحمل العلم الليبي، ما يعتبر انتهاكاً للقرار الأممي القاضي حظر توريد السلاح، أكدت المسؤولة الأوروبية على طواقم صوفيا فتشت بالفعل 447 سفينة وتبين أنها لا تحمل أي سلاح.

وحرصت موغيريني على القول “تتواصل طواقم عملية صوفيا مع الحكومة الشرعية في ليبيا لمعرفة ما إذا كان السلاح الذي تحمله السفينة المعنية يعود للحكومة (حكومة الوفاق) أم لا، وفي حال كان الجواب إيجابياً، لا يمكن لطواقمنا مصادرتها والعكس صحيح”.