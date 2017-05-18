نائب يميني ايطالي: وقف سوق استقبال المهاجرين المربحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني يميني ايطالي الى وقف السوق المربحة التي تدور حول مراكز استقبال المهاجرين، وذلك إثر قضية فساد في مجال إدارة الهجرة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت بمقاطعة كالابريا (جنوب)، الاثنين الماضي، عصابة إجرامية بتهمة التغلغل في إدارة أحد أكبر مراكز استقبال المهاجرين، واستغلال طالبي اللجوء، بمساعدة رابطة كاثوليكية، متخذة إياه غطاء للاستيلاء على ملايين اليورهات من الأموال المخصصة من قبل الدولة لرعاية المهاجرين الوافدين الى البلاد.

وفي هذا السياق، أضاف البرلماني باولو غريمولدي (حزب رابطة الشمال) في تصريحات الخميس، أن رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، رافايلي كانتوني، “قال في جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق حول نظام استقبال المهاجرين وتحديد هوياتهم وطردهم، إن نظام استقبال المهاجرين من قبل جمعيات تُعنى بهذا المجال، لا يمكن التحكم فيه في الواقع”.

وتابع أنه “وفقا لـ كانتوني، ليس هناك يقين حول أعداد المهاجرين والمستضافين أو الأموال اللازمة لسد احتياجاتهم”، وأن “كثير من المحافظات لا تملك الأدوات اللازمة لمنح عقود إدارة هذه المراكز للجمعيات”، مما يؤدي الى “حدوث كل المخالفات في الأحداث المعروفة التي وقعت في أكبر مركزين لاستقبال المهاجرين في إيطاليا، مينيو بصقلية وكروتوني”، بكالابريا.

وتساءل غريمولدي عما إذا “كانت الحكومة ستصغي الى كانتوني، وتتدخل لوقف هذه الأعمال التي لا يمكن السيطرة عليها للجمعيات، والتي تدرّ عليها أرباحا تصل الى 4.5 مليار يورو، صرفتها الحكومة لإدارة شؤون طالبي اللجوء”، أم “أنها ستُقدِم على استثناء مثير وتضحي بما طرحه كانتوني، متجاهلة اياه على مذبح الأعمال التجارية المقدسة المرتبطة بالهجرة، التي تثري الجمعيات الصديقة للحزب الديمقراطي (الحاكم)؟”.