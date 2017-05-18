إيطاليا تعلن إنقاذ 2300 مهاجر بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية الخميس أنها أنقذت حوالي 2300 مهاجر بالمنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط الوسطى خلال 22 عملية الإنقاذ جرت بالتنسيق مع المركز التشغيلي لخفر السواحل في روما.

وذكر بيان لخفر السواحل أن المهاجرين، الذين كانوا على متن 12 قاربا مطاطيا و10 قوارب صيد، انتشلتهم وحدات خفر السواحل الإيطالي، وسفن تابعة لعملية صوفيا الأوروبية وأخرى لمنظمات إنسانية غير حكومية.

وكانت منظمة الهجرة العالمية قد قدرت في وقت سابق من الشهر الجاري وصول حوالي 50 ألف مهاجر منذ مطلع العام الجاري، استقبلت إيطاليا أكثر من 41 ألفا منهم.